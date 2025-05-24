На Украине забили тревогу после одного решения ЕС

Euractiv: Отмена ЕС беспошлинной торговли уничтожит экономику Украины Решение Европейского союза (ЕС) об отмене беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции способно уничтожить экономику Украины и подорвать ее способность вести боевые действия.
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