НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смертин о Романцеве: «Благодаря нему я влился в футбол, где не дают долго думать. Применил навыки в Англии. Правильный настрой был в его сборной и в «Челси» Моуринью»

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘   рассказал о том, как тренировки с Олегом Романцевым с помогли ему освоиться в Англии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии