The Times цитирует британского премьера Кира Стармера на вчерашней встрече «коалиции желающих» в Лондоне, где он, от имени Великобритании, заявил о планах развернуть на Украине миротворческий контингент численностью более 10 тысяч солдат.
Британцы определились с количеством своих будущих «миротворцев» на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Ну-ну, давно нагличане не огребали, давайте посмотрим, что вы запоёте, когда в нАглию пойдут гробы потоком!
Ответить
21 час.
аг
александр град
Уничтожим тварей, а кто выживет будем судить наравне с нацистами в международном трибунале. Ничего вас не учит история. А Великобританию как рассадник террора, зла и нечисти вообще надо утопить.
Ответить
21 час.
ШКИПЕР
Два долбо@ба в Гейропе : очкастый брит и гомосек жабоед , носятся с этим контингентом , как курица с яйцом. ООН 100 пудов не одобрит эти миссию ( заблокируют Россия , КНР и ещё много государств мира ) , а так в частном порядке пожалуйста, станут приоритетной целью для ВС РФ.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии