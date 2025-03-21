Александр Салтановский Ну-ну, давно нагличане не огребали, давайте посмотрим, что вы запоёте, когда в нАглию пойдут гробы потоком!

аг александр град Уничтожим тварей, а кто выживет будем судить наравне с нацистами в международном трибунале. Ничего вас не учит история. А Великобританию как рассадник террора, зла и нечисти вообще надо утопить.