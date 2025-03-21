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Британцы определились с количеством своих будущих «миротворцев» на Украине

Британцы определились с количеством своих будущих «миротворцев» на Украине

The Times цитирует британского премьера Кира Стармера на вчерашней встрече «коалиции желающих» в Лондоне, где он, от имени Великобритании,  заявил о планах развернуть на Украине миротворческий контингент численностью более 10 тысяч солдат.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Ну-ну, давно нагличане не огребали, давайте посмотрим, что вы запоёте, когда в нАглию пойдут гробы потоком!
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21 час.
аг
александр град
Уничтожим тварей, а кто выживет будем судить наравне с нацистами в международном трибунале. Ничего вас не учит история. А Великобританию как рассадник террора, зла и нечисти вообще надо утопить.
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21 час.
ШКИПЕР
Два долбо@ба в Гейропе : очкастый брит и гомосек жабоед , носятся с этим контингентом , как курица с яйцом. ООН 100 пудов не одобрит эти миссию ( заблокируют Россия , КНР и ещё много государств мира ) , а так в частном порядке пожалуйста, станут приоритетной целью для ВС РФ.
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20 час.
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