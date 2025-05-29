МВД: мошенники выманивают у детей геолокацию для дальнейшего шантажа

Мошенники с целью шантажа и психологического воздействия стали выманивать у детей геолокацию. Об этом ТАСС рассказал сотрудник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Илья Елясов.
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