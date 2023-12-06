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В отношении мешавших парковаться инвалиду-ветерану возбуждены уголовные дела — автомобили злоумышленников направлены на спецстоянку

В отношении мешавших парковаться инвалиду-ветерану возбуждены уголовные дела — автомобили злоумышленников направлены на спецстоянку

Политика Игоря Таланцева Хорошие новости! Печальный конфликт в Псковской области закончился победой здравого смысла над абсурдом! Некоторые местные жильцы оскорбляли инвалида-ветерана в общедомовом чате, устраивали ссоры, специально занимали место для инвалидов машинами.

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