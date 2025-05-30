Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские военные захватили легендарный дрон ВСУ

Российские военные захватили легендарный дрон ВСУ

Российские военные из группировки войск «Север» получили в свое распоряжение дрон-детектор Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Сахарок», называемый западными СМИ легендарным.

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