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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CD Projekt Red активно расширяет команду разработчиков для The Witcher 4 и других проект...

CD Projekt Red активно расширяет команду разработчиков для The Witcher 4 и других проект...

CD Projekt Red активно расширяет команду разработчиков для The Witcher 4 и других проектовПольская студия CD Projekt Red за последние четыре месяца наняла более 50 новых сотрудников, чтобы ускорить работу над The Witcher 4 и другими будущими играми.

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