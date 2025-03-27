Невыполнимые условия ЕС для смягчения санкций являются не примером бюрократической инертности, а частью преднамеренной стратегии по предотвращению прогресса в переговорах между США и Россией о прекращении войны на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии