Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в государственной измене

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который занимался администрированием проукраинских и оппозиционных ресурсов, а также вступил в контакт с представителем ГУР МО Украины, через которого оказывал финансовую помощь ВСУ.
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