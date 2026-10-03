Воронежского комика Дмитрия Позова не пустили в заведения из-за дресс-кода

Дмитрий Позов, известный как участник шоу «Импровизаторы», не смог попасть в заведения Studio 23 и Liquor в Воронеже из-за джинсов и кроссовок, несмотря на то, что ранее его нигде в России не останавливал дресс-код.
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