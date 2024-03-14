Какие изменения произошли с музеем «Херсонес Таврический» за 10 лет

Мы продолжаем серию итоговых репортажей, посвящённых юбилею «Русской весны». Сегодня расскажем о том, как всемирно известный памятник Античности «Херсонес Таврический» за 10 лет получил развитие как современный музей, и как создаются новые выставочные площадки.