Артист Борис Галкин высказался о падении доходов Аллы Пугачевой и ее мужа

Покинувшая Россию народная артистка СССР Алла Пугачева вновь решила высказаться. На этот раз она назвала эмиграцию со своим супругом, комиком-иноагентом Максимом Галкиным* «голожопингом», что вызвало смешанные реакции у людей, пишет АиФ.
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