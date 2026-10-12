Разлив дизтоплива на Соловках: прокуратура начала проверку

Подрядчик повредил топливопровод во время земляных работ у набережной бухты Благополучия в поселке Соловецкий 11 октября, после чего часть дизельного топлива попала в воду.
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