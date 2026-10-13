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За рулем

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Рама, полный привод, мощный мотор: стартовали продажи добротного внедорожника

Рама, полный привод, мощный мотор: стартовали продажи добротного внедорожника

В Китае начались продажи гибридного Geely Battleship 700 – на домашнем рынке модель известна под именем Galaxy Cruiser 700.

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