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Порядок, государство

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В Якутии полицейские пресекли реализацию немаркированных электронных сигарет, вейпов и никотиновых жидкостей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из отдела МВД России по Намскому району в составе сводной группы выявили и пресекли факт незаконного оборота никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки.

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