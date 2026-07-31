В Якутии полицейские пресекли реализацию немаркированных электронных сигарет, вейпов и никотиновых жидкостей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из отдела МВД России по Намскому району в составе сводной группы выявили и пресекли факт незаконного оборота никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки.
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