Китайская CXMT уже готовится к запуску производства памяти LPDDR6

Она, вероятно, не будет особо отставать от мировых гигантовКитайская CXMT, которая недавно после выхода на биржу обогнала по капитализации Intel, готовится к запуску производства оперативной памяти LPDDR6 в обозримом будущем.
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