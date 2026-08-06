«Тотальная деукраинизация»: о чем кричат плакаты на киевском майдане

Уличное самовыражение принимает порой самые неожиданные формы. Уже не первую неделю в центре Киева можно наблюдать любопытное явление: участники протестных акций самостоятельно сочиняют и рисуют лозунги на плакатах и транспарантах.
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