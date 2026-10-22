40-летний форвард ярославского "Локомотива" Александр Радулов включен в список травмированных игроков после матча против "Нефтехимика" 20 октября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Исследование Scie...
- В Москве хотят ли...
- В Эчмиадзине веру...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым