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Российские техники назвали уязвимость американской БМП Bradley

Российские техники назвали уязвимость американской БМП Bradley

Американская БПМ Bradley имеет уязвимости из-за большого числа автоматизированных систем управления. К такому выводу российские техники группировки войск «Центр» пришли после изучения трофейной техники производства США.

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