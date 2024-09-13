Российские техники назвали уязвимость американской БМП Bradley

Американская БПМ Bradley имеет уязвимости из-за большого числа автоматизированных систем управления. К такому выводу российские техники группировки войск «Центр» пришли после изучения трофейной техники производства США.
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