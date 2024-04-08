Определились победители XXII республиканской спартакиады в командном зачете по картингу.

Сегодня около ´Бобруйск-Арены´ состоялось торжественное открытие соревнований по картингу XXII республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта ´ТехноСпорт´, следом за которым прошли заезды по группам.
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