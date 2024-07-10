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Медведев объяснил, почему СВО не кончится поражением Украины

Медведев объяснил, почему СВО не кончится поражением Украины

Зампред СБ выразил уверенность, что поражение Киева не станет концом спецоперации. После этого на Украине ещё придётся раздавить бандеровское квазигосударствоДмитрий Медведев порассуждал, почему России стоит быть острожной в вопросах Украины.

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