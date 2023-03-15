Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    К стати о версии неизвестных украинских олигархов патриотов, угнавших БПЛА!Тяжелое утро для ...
  • Николай Герасименко
    Вы похоже ещё тот авиатор! Учитывая, что крейсерская скорость винтокрылого БПЛА значительно ниже нашего СУ-27, пристр...Тяжелое утро для ...
  • Иван
    https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2450868Тяжелое утро для ...

Долетался «Жнец» над Чёрным морем. MQ-9 Reaper упал и утонул...

Долетался «Жнец» над Чёрным морем. MQ-9 Reaper упал и утонул...

14 марта европейское командование вооружённых сил США (USEUCOM, EUCOM) возопило, что два российских истребителя Су-27 перехватили разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper в небе над водами Чёрного моря, после чего один из самолётов задел винт дрона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх