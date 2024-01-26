Свое настоящее имя Куценко даже выговорить не мог: вот как оно звучит

Знали только преданные поклонники.Гоша Куценко — один из наиболее известных отечественных актеров. На счету артиста роли в таких культовых проектах, как «Спецназ», «Ночной Дозор», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Книга мастеров» и «Елки».