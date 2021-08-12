Россия посоветовала США соблюдать права человека

Посольство России предложило Госдепартаменту США ознакомиться с докладом МИД о соблюдении прав человека Посольство России в Вашингтоне призвало Госдепартамент США не критиковать РФ, а обратить внимание на ситуацию с правами человека в своей стране.
Посольство России предложило Госдепартаменту США ознакомиться с докладом МИД о соблюдении прав человека Посольство России в Вашингтоне призвало Госдепартамент США не критиковать РФ, а обратить внимание на ситуацию с правами человека в своей стране.
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