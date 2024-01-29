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FTimes

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Из-за грехов блогерши Елены Блиновской ее мать лишилась пенсии

Из-за грехов блогерши Елены Блиновской ее мать лишилась пенсии

Из-за грехов блогерши Елены Блиновской ее мать лишилась пенсии Елена ГалицкаяВ течение последних нескольких дней российская блогерша Елена Блиновская оказалась в центре внимания из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 1,4 млрд рублей.

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Комментарии
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лина каюмова
А КТО ВООБЩЕ ДОПУСТИЛ ЭТО МОШЕЙНИЧЕСТВО В ЧИСТОМ ВИДЕ?ГДЕ РАНЬШЕ ТО НАЛОГОВАЯ БЫЛА?ВИДИМО БЛИНОВСКАЯ КОМУ ТО НЕ ЗАПЛАТИЛА
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20 час.
Светлана Бондаренко
Простите,а мама тут при чём? Блиновская-девочка большая,совершеннолетняя,несущая ответственность за свои деяния САМА!При чём здесь пенсия матери? Я бы на месте матери,наверно,в прокуратуру обратилась с этим вопросом.
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18 час.

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