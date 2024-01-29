Из-за грехов блогерши Елены Блиновской ее мать лишилась пенсии

А КТО ВООБЩЕ ДОПУСТИЛ ЭТО МОШЕЙНИЧЕСТВО В ЧИСТОМ ВИДЕ?ГДЕ РАНЬШЕ ТО НАЛОГОВАЯ БЫЛА?ВИДИМО БЛИНОВСКАЯ КОМУ ТО НЕ ЗАПЛАТИЛА

Светлана Бондаренко

Простите,а мама тут при чём? Блиновская-девочка большая,совершеннолетняя,несущая ответственность за свои деяния САМА!При чём здесь пенсия матери? Я бы на месте матери,наверно,в прокуратуру обратилась с этим вопросом.