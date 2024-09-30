На Западе объяснили причину отказа Байдена в просьбе Зеленского об ударах вглубь России

Колумнист западного издания The Washington Post Дэвид Игнатиус объяснил причину, по которой президент США Джо Байден отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в просьбе позволить наносить удары западным оружием вглубь России.
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