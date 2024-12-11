Мошенники стали использовать схему с поддельными удостоверениями МВД

Россиян все чаще стали запугивать мошенники при помощи новой схемы - аферисты звонят и представляются «сотрудниками» правоохранительных органов, для убедительности используя поддельные удостоверения МВД и ФСБ.
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