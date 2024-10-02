Губернатор Андрей Травников принял участие в рабочем совещании вице-премьера Виталия Савельева по развитию аэропортовой инфраструктуры страны

В Новосибирской области руководители крупнейших аэропортовых холдингов («Аэропорты регионов», «Новапорт» и «Аэродинамика»), главных авиакомпаний страны обсудили синхронизацию развития всей опорной сети аэродромов.
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