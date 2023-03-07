Шизоидный тип личности: признаки, описание, характеристика

Шизоидный тип личности это совокупность индивидуальных установок и поведенческих характеристик, свойственных увлечённым, творческим людям, погружённых в свой внутренний мир с одновременным отстранением от окружающей действительности и чутким соблюдением личных границ.
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