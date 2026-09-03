Лора Линни и Рис Иванс в трейлере фильма «Onwards and Sideways» о диагнозе болезни Паркинсона

2 сентября 2026 года был представлен трейлер фильма «Onwards and Sideways» (ранее известного как «But When We Dance»).
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