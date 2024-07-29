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Брат поддерживал сестру: Татьяна Брухунова показала, как прошло крещение ее дочери Матильды

Брат поддерживал сестру: Татьяна Брухунова показала, как прошло крещение ее дочери Матильды

Обряд прошел в монастыре в центре Москвы фото: @bruhunova35-летняя Татьяна Брухунова рассказала подписчикам о важном событии, которое произошло в их семье: в прошедшие выходные состоялось крещение ее дочери Матильды.

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