Почему не надо заставлять детей изучать ненужные местные наречия

Сегодня мы будем немножко экзорцировать и низводить браЦконародных куколдов - у меня сеанс низведения был запланирован достаточно давно, чуть ли не месяц тому назад, но мне всё недосуг было: слишком уж много знаковых событий проиходит, да.
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