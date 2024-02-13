Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему не надо заставлять детей изучать ненужные местные наречия

   Сегодня   мы  будем   немножко    экзорцировать  и  низводить  браЦконародных  куколдов  -  у   меня        сеанс    низведения  был  запланирован      достаточно  давно,         чуть  ли  не  месяц  тому  назад,  но  мне  всё  недосуг  было:  слишком   уж  много  знаковых  событий   проиходит,  да.

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