Жители Зеленодольска приняли участие в акции по сдаче крови для бойцов СВО

Активные жители Зеленодольска, включая участников группы «Своих не бросаем», «Боевого братства» и Движения первых, присоединились к акции по сдаче крови для военнослужащих, участвующих в специальной операции.
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