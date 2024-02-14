Нина Катаева
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Нина Катаева

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О, где ты, прошлогодний снег?!»

О, где ты, прошлогодний снег?!»

В театре «Сфера» премьера – «Прозрачное солнце осени». Замысел поставить спектакль по рассказам трёх выдающихся советских писателей – Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского – родился у режиссёра-постановщика, худрука театра «Сфера» Александра Коршунова ещё в годы учёбы в Школе-студии МХАТ.

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