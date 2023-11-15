13 банков оштрафовали в Алматы

13 банков привлекли к ответственности в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в прокуратуре Алматы, представители общества инвалидов в ходе встречи с прокурорами, подняли проблему отсутствия доступности к отделениям банков второго уровня в городе.