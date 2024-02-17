Находящимся в госпитале участникам СВО вручили жилищные документы и госнаграды

Военнослужащим-участникам спецоперации вручили госнаграды и жилищные документы. Бойцов наградил начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, церемония состоялась в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии