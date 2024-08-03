Трамп заявил, что договорился с Харрис о дебатах

Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома на предстоящих выборах, заявил, что договорился с телеканалом Fox News о дебатах с кандидатом от Демпартии Камалой Харрис.
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