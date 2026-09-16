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Вести Севастополь

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В Крыму обезвредили 46 боеприпасов времён войны

В Крыму обезвредили 46 боеприпасов времён войны

Сапёры МЧС обезвредили 46 боеприпасов времён войны в Крыму.Пиротехнические расчёты Специального морского и Специализированного отрядов Главного управления МЧС России по Республике Крым провели плановые работы по разминированию в Керчи, а также в Ленинском, Симферопольском и Белогорском районах.

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