Пранкеры Вован и Лексус рассказали о подготовке к разговору с Шендеровичем

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) рассказали 22 февраля «Известиям» о подготовке к разговору с писателем Виктором Шендеровичем (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов).