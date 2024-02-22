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Пранкеры Вован и Лексус рассказали о подготовке к разговору с Шендеровичем

Пранкеры Вован и Лексус рассказали о подготовке к разговору с Шендеровичем

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) рассказали 22 февраля «Известиям» о подготовке к разговору с писателем Виктором Шендеровичем (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов).

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