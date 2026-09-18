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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава FA и вице-президент ФИФА Хьюитт потребовала от Инфантино опубликовать документы о планах по продаже прав на ЧМ и объяснить отмену дисквалификации Балогуна

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA), вице-президент ФИФА Дебби Хьюитт направила президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием обнародовать все документы, касающиеся его сорванного плана по продаже части прав на чемпионат мира.

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