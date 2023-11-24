Боец группировки «Днепр»: ВСУ используют оружие НАТО на Херсонском направлении

На Херсонском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перешли на технику стран НАТО. Командир расчета РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» с позывным Ротор рассказал РИА «Новости», что у противника на этом участке почти не осталось собственных вооружений.