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Боец группировки «Днепр»: ВСУ используют оружие НАТО на Херсонском направлении

Боец группировки «Днепр»: ВСУ используют оружие НАТО на Херсонском направлении

На Херсонском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перешли на технику стран НАТО. Командир расчета РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» с позывным Ротор рассказал РИА «Новости», что у противника на этом участке почти не осталось собственных вооружений.

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