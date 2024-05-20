В МТУСИ изучили влияние молний на волоконно-оптические линии связи

«Для подземной прокладки обычно используют ВОЛС с металлической броней для защиты кабеля от внешних воздействий, однако со временем металлические элементы могут быть подвержены коррозии, существенно увеличивается вес и материалоемкость единицы длины такого кабеля, поэтому с развитием технологий создания углеродных и композитных материалов для подземной прокладки стали применяться полностью диэлектрические кабели», — пояснил заведующий кафедрой НТС МТУСИ, доцент, кандидат технических наук Олег Колесников.