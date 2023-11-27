Врач рассказал о том, в каких продуктах содержатся антибиотики и чем они вредны О том, в каких продуктах содержатся антибиотики, чем они вредны и как снизить этот негативный эффект, врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Михайлович Ивакин.