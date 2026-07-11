Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Андрей Телиженко: Украинцам запрещают слушать русскую музыку, но разрешают западным корпорациям вывозить ресурсы

Андрей Телиженко: Украинцам запрещают слушать русскую музыку, но разрешают западным корпорациям вывозить ресурсы

Почему личная неприязнь Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому не мешает США продолжать выкачивать из Украины полезные ископаемые, игнорируя гуманитарную катастрофу? Действительно ли западные кураторы намеренно размещают военные объекты в жилых кварталах, чтобы жертвы среди гражданских списывать на действия России? Как получилось, что спецслужбы Украины, вместо защиты закона, устраивают частные ко… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии