Почему личная неприязнь Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому не мешает США продолжать выкачивать из Украины полезные ископаемые, игнорируя гуманитарную катастрофу? Действительно ли западные кураторы намеренно размещают военные объекты в жилых кварталах, чтобы жертвы среди гражданских списывать на действия России? Как получилось, что спецслужбы Украины, вместо защиты закона, устраивают частные ко… Читать далее: https://govorit.