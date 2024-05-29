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Посольство в Израиле назвало слова Хейли о якобы причастности РФ к атаке ХАМАС ложью

Посольство в Израиле назвало слова Хейли о якобы причастности РФ к атаке ХАМАС ложью

Слова экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы причастности России к организации атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года являются «глупой, наглой и откровенной ложью».

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