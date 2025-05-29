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Небензя: администрация США начала трезво смотреть на сущность Киева

Небензя: администрация США начала трезво смотреть на сущность Киева

Новая администрация Соединенных Штатов начала трезво смотреть на сущность Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по Украине, передает ТАСС.

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