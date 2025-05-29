Новая администрация Соединенных Штатов начала трезво смотреть на сущность Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по Украине, передает ТАСС.
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