Новый поворот произошел в деле бывшего главы поселения в Приморье, попавшегося на взятке

Хасанский районный суд обязал бывшего главу Зарубинского городского поселения Олега Неглядова снести суммы полученной взятки в доход государства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу проекуратуры Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии