Макс Ферстаппен: Когда вместо шин деградирует машина – это проблема

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен резко раскритиковал поведение машины Red Bull после квалификации Гран При Венгрии, заявив, что с каждым кругом её поведение только ухудшается.
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