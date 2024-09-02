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"Прямо сейчас". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

"Прямо сейчас". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Украинские бригады, напавшие на Курскую область, оказалась в безвыходном положении и не могут даже отступить назад или сдаться в плен, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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АЗ
Александр Злыднев
Странно, что наши не заметили 15 000 вооружённых на подходе к границе. И странно, что 6 августа писали только о 1300 солодат ВСУ вторгшихся на нашу землю.
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5 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Это была тактика,нашего верховного. Чтобы ему теперь руки не выкручивали, с переговорими, всякие либерасты у власти. Не спорю, очень кроваво происходит и людей в Курске очень жалко. Дай Бог им терпения 🙏🙏🙏. Но как говорится, &quot;пожертвуй малую кровь, сохранишь большую&quot;. Как цинично б незвучало.
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51 мин.
ПМ
Павел Миллер
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32 мин.

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