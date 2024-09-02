"Прямо сейчас". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Странно, что наши не заметили 15 000 вооружённых на подходе к границе. И странно, что 6 августа писали только о 1300 солодат ВСУ вторгшихся на нашу землю.

НЭ

Наталья Эрнст

Это была тактика,нашего верховного. Чтобы ему теперь руки не выкручивали, с переговорими, всякие либерасты у власти. Не спорю, очень кроваво происходит и людей в Курске очень жалко. Дай Бог им терпения 🙏🙏🙏. Но как говорится, "пожертвуй малую кровь, сохранишь большую". Как цинично б незвучало.