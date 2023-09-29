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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пекин (WTA). 1-й круг. Блинкова сыграет с Векич, Потапова – с Грачевой, Азаренко встретится с Линетт

Сетка турнира здесь. China Open Пекин, Китай 30 сентября – 8 октября 2023 WTA 1000 Призовой фонд – 8 127 389 долларов Открытые корты, хард Первый круг Анна Блинкова (Россия) – Донна Векич (Хорватия)  Анастасия Потапова (Россия) – Варвара Грачева (Франция) Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Кочарретто (Италия)  Сорана Кырстя (Румыния) – Петра Мартич (Хорватия)  Мартина Тревисан (Италия) – Татьяна Мария (Германия) Юэ Юань (Китай) – Элиза Мертенс (Бельгия)  Виктория Азаренко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша).

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